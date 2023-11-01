Морква втричі дорожча: як ще відрізняються ціни в Україні та Польщі (інфографіка)

Багато українців вважають, що у сусідніх країнах життя дешевше

З початком повномасштабної війни росії проти України однією з найпопулярніших тем для обговорення стали ціни на продукти в сусідніх країнах, куди виїхало багато українців у пошуках притулку. Так, найчастіше після повернення додому наші громадяни беруться порівнювати вартість продовольчих товарів у вітчизняних супермаркетах із цінами в Польщі.

Журналіст "Телеграфа" відвідав польський супермаркет Biedronka, який вважається найдешевшим у країні, і вирішив порівняти реальну вартість продуктів у Польщі та Україні.

Товари в обох країнах обрані на основі подібності їх характеристик — вид, сорт, країна походження, упаковка, метод обробки, жирність тощо. Ціни на продукти харчування в Польщі конвертовані в гривневий еквівалент за курсом гривні до польського злотого по даним НБУ станом на 31 жовтня 2023 року.

Так, наприклад, овочі та фрукти представлені у польських супермаркетах у великому асортименті. Покупець легко восени може придбати кавуни і дині, манго, виноград і хурму. Також у будь-яку пору року є яблука, груші та цитрусові. Для любителів овочів завжди є селера, різноманітний салат, огірки та помідори.

Для порівняння цін вибрано найпопулярніші товари серед населення.

Ціни у Польщі:

Картопля мита — 2,99 злотих (26 гривень)

Морква — 2,99 (26 гривень)

Огірки — 4,99 (43 гривні)

Солодкий перець- 4,99 (43 гривні). Без акції — 12,99 (112 гривень)

Буряк — 1,99 (17 гривень)

Цибуля — від 2, 99 (26 гривень)

Лимон — 3,99 (34 гривні)

Мандарин — 9,99 (86 гривень)

Манго — 16,99 (146 гривень)

Грейпфрут — 9,99 (86 гривень)

Яблука — від 1, 79 (15 гривень)

Ціни в Україні:

Картопля мита — 21.59 гривень

Морква — від 7.95 гривень

Огірки — 72.89 гривень

Солодкий перець – 114.59 гривень

Буряк — 9.29 гривень

Лимон — 49.95 гривень

Мандарин — 49.95 гривень

Манго — 143.95 гривень

Грейпфрут — 64.95 гривень

Яблука — від 12.89 гривень

Скільки коштують продукти у Польщі та Україні – інфографіка

Виходячи із зазначених вище цін, морква в Польщі коштує втричі дорожче. Кілограм картоплі в Україні в середньому, на кілька гривень дешевше. Мандарини також у вітчизняних магазинах коштують дешевше, ніж у польських. А ось лимони навпаки в Україні дорожчі майже на 10 грн.

Раніше Телеграф писав, що вартість деяких товарів постійно зростає протягом осені і подорожчання не обійшло курячі яйця. Експерт пояснює це сезонним чинником.

Більше на цю тему читайте у статті "Польща vs Україна: скільки коштують продукти в супермаркетах і де реально дешевше (фото)" .