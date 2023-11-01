Морква втричі дорожча: як ще відрізняються ціни в Україні та Польщі (інфографіка)
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Багато українців вважають, що у сусідніх країнах життя дешевше
З початком повномасштабної війни росії проти України однією з найпопулярніших тем для обговорення стали ціни на продукти в сусідніх країнах, куди виїхало багато українців у пошуках притулку. Так, найчастіше після повернення додому наші громадяни беруться порівнювати вартість продовольчих товарів у вітчизняних супермаркетах із цінами в Польщі.
Журналіст "Телеграфа" відвідав польський супермаркет Biedronka, який вважається найдешевшим у країні, і вирішив порівняти реальну вартість продуктів у Польщі та Україні.
Товари в обох країнах обрані на основі подібності їх характеристик — вид, сорт, країна походження, упаковка, метод обробки, жирність тощо. Ціни на продукти харчування в Польщі конвертовані в гривневий еквівалент за курсом гривні до польського злотого по даним НБУ станом на 31 жовтня 2023 року.
Так, наприклад, овочі та фрукти представлені у польських супермаркетах у великому асортименті. Покупець легко восени може придбати кавуни і дині, манго, виноград і хурму. Також у будь-яку пору року є яблука, груші та цитрусові. Для любителів овочів завжди є селера, різноманітний салат, огірки та помідори.
Для порівняння цін вибрано найпопулярніші товари серед населення.
Ціни у Польщі:
Картопля мита — 2,99 злотих (26 гривень)
Морква — 2,99 (26 гривень)
Огірки — 4,99 (43 гривні)
Солодкий перець- 4,99 (43 гривні). Без акції — 12,99 (112 гривень)
Буряк — 1,99 (17 гривень)
Цибуля — від 2, 99 (26 гривень)
Лимон — 3,99 (34 гривні)
Мандарин — 9,99 (86 гривень)
Манго — 16,99 (146 гривень)
Грейпфрут — 9,99 (86 гривень)
Яблука — від 1, 79 (15 гривень)
Ціни в Україні:
Картопля мита — 21.59 гривень
Морква — від 7.95 гривень
Огірки — 72.89 гривень
Солодкий перець – 114.59 гривень
Буряк — 9.29 гривень
Лимон — 49.95 гривень
Мандарин — 49.95 гривень
Манго — 143.95 гривень
Грейпфрут — 64.95 гривень
Яблука — від 12.89 гривень
Виходячи із зазначених вище цін, морква в Польщі коштує втричі дорожче. Кілограм картоплі в Україні в середньому, на кілька гривень дешевше. Мандарини також у вітчизняних магазинах коштують дешевше, ніж у польських. А ось лимони навпаки в Україні дорожчі майже на 10 грн.
Раніше Телеграф писав, що вартість деяких товарів постійно зростає протягом осені і подорожчання не обійшло курячі яйця. Експерт пояснює це сезонним чинником.
Більше на цю тему читайте у статті "Польща vs Україна: скільки коштують продукти в супермаркетах і де реально дешевше (фото)" .