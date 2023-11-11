Які продукти подорожчають до кінця року: українцям назвали "рекордсмена" за зростанням цін

Порівняно з осінню минулого року, продукти загалом коштують дешевше

У листопаді дорожчають овочі, у тому числі й борщового набору, до кінця року ця тенденція збережеться. Крім того, піднімуться ціни на молочні продукти, але найбільше подорожчають яйця.

Про це розповів голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України Олександр Гайду, пише agronews.ua. Головний фактор подорожчання цих продуктів – сезонність.

"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх слід зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, які не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, В яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", — пояснив експерт.

За його прогнозами, овочі та фрукти щомісяця додаватимуть у ціні по 5–10%. Молочні продукти подорожчають на 3-5%, найбільше подорожчання торкнеться яйця.

"Рекордсменом за зростанням цін цього року знову будуть курячі яйця. Більшість яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми перебуваємо в точці, коли скорочується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни досягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 гривень за десяток", – прогнозує Гайду.

Водночас голова Комітету з питань аграрної та земельної політики наголосив, що вартість продовольства цієї осені значно нижча, ніж минулої. Наприклад, гречка зараз дешевша вдвічі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні подешевшали деякі овочі. Ціни на них значно нижчі порівняно з минулим роком.