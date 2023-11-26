Вплине сезонний фактор: популярний продукт буде поступово дорожчати

Взимку ціни на деякі продукти завжди ростуть

У 2024 році в Україні очікується зростання цін на деякі продукти. Традиційно починає підійматися вартість яєць.

Як повідомив експерт Максим Гопка, ціни на яйця будуть підтримуватися на високому рівні, пише 24 Канал. За його словами, до кінця року ціни за десяток будуть коливатися від 60 до 70 гривень.

Експерт підкреслив, що на ціни вплине не тільки сезонне зменшення продуктивності курей, а й зміни тарифів електроенергії. Цей фактор відіграє важливу роль у собівартості виробництва продукції птахівництва.

Старша наукова співробітниця "Інституту аграрної економіки" Світлана Пашко повідомила про те, що на ціну яєць впливає декілька чинників. Серед них вона назвала продуктивність курей-несучок, вихід на ринок продукції господарств населення й наближення новорічних або великодніх свят.

"Керівники птахофабрик піднімають оптово-відпускні ціни, щоб компенсувати свої збитки у весняно-літній період. Це призводить до збільшення споживчих цін. А витрати на пакування, брендові марки, рекламу виробника і торговельні надбавки сприяють збільшенню роздрібної ціни на курячі яйця в торговельній мережі", — підкреслила вона.

За даними Держстату України, споживча ціна на яйця у вересні – жовтні становила 44,18 – 48,75 гривні за десяток. Це на 19% вище ціни за липень – серпень у розмірі 38,99 – 39,02 гривні за десяток. При цьому у жовтні порівняно з вереснем цього року ціна зросла на 10,3%.

Нагадаємо, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", якою буде ціна на яблука цієї зими. Вона пояснила, від чого залежить їхня вартість.