Дорожчав, дорожчає і буде дорожчати: чому ціни на тепличний томат збільшуються в Україні

Основним імпортером є Туреччина, але і її товар не може компенсувати овочі на нашому ринку

Зростання деяких продуктів до кінця року спрогнозовано фахівцями. Тому більшість сезонних овочів у грудні продовжуватимуть зростати у ціні, зокрема тепличні помідори.

Причиною зростання вартості цього овочу стало сезонно зниження пропозиції, бо більшість виробників вже завершили збір, як повідомляють аналітики EastFruit. За останній тиждень томат здорожчав на 11% і наразі його ціна сягає від 50 до 65 гривень.

За словами фахівців, хоч і на ринок поступають нові пропозиції, але наразі компенсувати нестачу місцевої продукції не можливо. Імпортний тепличний томат майже не відрізняється у вартості — він продається по 55-65 гривень. Основним постачальником овочу є Туреччина.

Вони зауважують на тому, що вартість тепличного томату зараз в середньому на 10% вище, аніж торік у листопаді.

"При цьому гравці ринку не виключають можливості подальшого зростання цін у цьому сегменті, оскільки пропозиція томатів із місцевих теплиць продовжує стрімко скорочуватися", — резюмували фахівці.

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