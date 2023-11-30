Блокировка польской границы: как изменятся цены на продукты в Украине

Экономист выделил 5 категорий товаров

Из-за заблокирования польскими перевозчиками трех самых больших пунктов пропуска на границе с Украиной есть шанс, что предложение некоторых продуктов сократится. Эксперты прогнозируют, что это почти не отразится на ценах.

По словам экономиста Олега Пензина в комментарии ТСН.ua, украинские фермеры и производители почти полностью снабжают рынок продуктами. Однако количество некоторых товаров может снизиться.

"Это рыба, экзотические фрукты, соль — что сегодня идет к нам по импорту. И в западных областях Украины немножко в рамках пограничного сотрудничества поступает молочка и мясные продукты из Польши. Потому что в центральной Украине, на Киевщине вы точно не увидите польских йогуртов или польского мяса. Логистика длинная, нет смысла туда везти это все", – объясняет Олег Пензин.

Напомним, ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", что четыре категории продуктов точно будут дорожать перед зимними праздниками — Новым годом и Рождеством. Это будет обусловлено активизацией спроса со стороны населения.