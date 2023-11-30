Блокування польського кордону: як зміняться ціни на продукти в Україні

Економіст виділив 5 категорій товару

Через заблокування польськими перевізниками трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною є шанс, що пропозиція деяких продуктів скоротиться. Експерти прогнозують, що це майже не вплине на ціни.

За словами економіста Олега Пензина в коментарі ТСН.ua, українські фермери та виробники майже повністю забезпечують ринок продуктами. Однак кількість деяких товарів може зменшитись.

"Це риба, екзотичні фрукти, сіль — що сьогодні йде до нас по імпорту. І в західних областях України трошки в межах прикордонного співробітництва надходить молочка і м’ясні продукти з Польщі. Бо в центральній Україні, на Київщині ви точно не побачите польських йогуртів чи польського м’яса. Логістика довга, немає сенсу туди везти це все", — пояснює Олег Пензин.

Нагадаємо, раніше керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", що чотири категорії продуктів точно будуть дорожчати перед зимовими святами — Новим роком та Різдвом. Це буде зумовлено активізацією попиту з боку населення.