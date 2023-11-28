Якість продукції залишає бажати кращого: що буде з цінами на тепличний огірок в Україні

Вартість змінюється щонеділі

Протягом останнього місяця цього року в країні збережеться тенденція на здорожчання деяких овочів, включно тепличні огірки. Зростання цін на цей товар зумовлено скороченням пропозиції та збільшення попиту не тільки з боку населення.

Більшість тепличних комбінатів вже завершили сезон збору огірка, як повідомляють аналітики проєкту EastFruit. На цей час продажі ведуть лише вибіркові господарства, при цьому якість товару є досить низькою.

Вартість даного товару на українському ринку за тиждень виросла на 14%, тому наразі його пропонують до продажу в ціні 70-85 грн/кг.

Окрім того, виробники, що ще ведуть збір врожаю, думають над тим, аби завершити сезон реалізації максимум на 2 тижні. За їх словами, вони зроблять це через майбутнє зростання цін на тепличний огірок.

"При цьому українським тепличним комбінатам вже вдається відвантажувати огірок в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року", — кажуть фахівці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на фрукти та овочі у 2024 році. Експерти пояснили, від чого залежатиме вартість.