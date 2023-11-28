Качество продукции оставляет желать лучшего: что будет с ценами на тепличный огурец в Украине

Стоимость меняется по неделям

В последний месяц этого года в стране сохранится тенденция на удорожание некоторых овощей, включая тепличные огурцы. Рост цен на этот товар обусловлен сокращением предложения и увеличением спроса не только со стороны населения.

Большинство тепличных комбинатов уже завершило сезон сбора огурца, как сообщают аналитики проекта EastFruit. В настоящее время продажи ведут лишь выборочные хозяйства, при этом качество товара достаточно низкое.

Стоимость данного товара на украинском рынке за неделю выросла на 14%, поэтому его предлагают к продаже в цене 70-85 грн/кг.

Кроме того, производители, еще ведущие сбор урожая, думают над тем, чтобы завершить сезон реализации максимум на 2 недели. По их словам, они сделают это из-за будущего роста цен на тепличный огурец.

"При этом украинским тепличным комбинатам уже удается отгружать огурец в среднем на 10% дороже, чем в аналогичный период в прошлом году ", — говорят специалисты.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с ценами на фрукты и овощи в 2024 году. Эксперты объяснили, от чего будет зависеть стоимость.