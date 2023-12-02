В Україні змінилися ціни на крупи: що скільки коштує на початок грудня

Супермаркети оновили ціни на бакалію у грудні

В Україні не лише на яйця змінюються ціни, а й на бакалію. Рис, гречка та інші крупи за останній місяць коливаються у ціні. Деякі з них суттєво подорожчали, а деякі, навпаки, подешевшали.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін". Варто зазначити, що ціна на крупу залежить не тільки від виробника, а й від супермаркету, де продається.

Так, гречка з 2 листопада до 2 грудня подешевшала в середньому на 4,3 гривні. Кілограм цієї крупи коштує 29,92 гривень у середньому, а у супермаркетах ціни варіюються від 24 грн/кг до 39 грн/кг.

Рис круглий за минулий місяць, з 2 листопада, в середньому подорожчав на 6,91 гривні і зараз коштує близько 77,5 гривень за кілограм. А у супермаркетах ціни на цю крупу коливаються від 59 грн/кг до 100 грн/кг.

Пропарений довгий рис теж подорожчав за місяць, але небагато — лише на 7 копійок за кілограм. Його середня ціна на початку грудня становить 61 гривню за кілограм. У супермаркетах вартість пропареного рису коливається від 45 грн/кг до 87 грн/кг.

Звичайний довгий рис з 2 листопада до 2 грудня піднявся в ціні на 4,13 гривні. Його середня вартість становить 72,9 гривні за кілограм. Щодо вартості в супермаркетах, то вона коливається від 45 грн/кг до 105 грн/кг.

Манка подешевшала за місяць на 72 копійки та коштує в середньому 26,2 гривні за 800 грамів. У супермаркетах її вартість варіюється від 24 грн/кг до 27 грн/кг.

Пшоно подешевшало на 37 копійок за місяць до 33,5 гривні за кілограм у середньому. У супермаркетах пшоно коштує від 30 грн/кг до 38,4 грн/кг.

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