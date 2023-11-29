Зростання неминуче: популярний овоч в Україні буде дорожчати через 3 умови

Ціна зростає щомісяця

Експерти прогнозують, що деякі продукти в Україні будуть тільки дорожчати. Зокрема вартість капусти буде постійно змінюватись.

Згідно з даними Minfin можна дізнатись, де знаходиться найдешевша молода та білокачанна капуста. В середньому вона здорожчала 5,73 та на 1,73 гривні.

Капуста молода в Auchan продається за ціною 22,90 гривні, у Varus вона є найдорожчою — 29,90 гривні, Megamarket пропонує продукцію у вартості 27,70, а у Metro вона лежить на полиці з цінником 20,70. Середня вартість капусти молодої у листопаді складає 25,35 гривні.

Найдорожча капуста білокачанна знаходиться у Metro — 11,34 гривні, а найдешевша у Novus — 7,99 гривні. Водночас у Varus вона продається за ціною 8,20, а в Auchan та Megamarket вартість майже однакова — 9,20 та 9,90 гривні. Середня її ціна — 9,33 гривні.

Водночас капуста молода у жовтні коштувала в середньому 19,62 гривні, а білокачанна — 7,55 гривні.

Що кажуть фахівці

Найближчими днями вартість капусти буде збільшуватись через те, що основні обсяги продукції майже розпродані й тому пропозиція на ринку зменшується, а також через здорожчання енергоносіїв та збільшення витрат на зберігання продукції. Однак великого збільшення цін не варто чекати.

Нагадаємо, раніше керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", що чотири категорії продуктів точно будуть дорожчати перед зимовими святами.