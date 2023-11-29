Рост неизбежен: популярный овощ в Украине будет дорожать из-за 3 условий

Цена растет ежемесячно

Эксперты прогнозируют, что некоторые продукты в Украине будут только дорожать. В частности, стоимость капусты будет постоянно меняться.

Согласно данным Minfin можно узнать, где находится самая дешевая молодая и белокочанная капуста. В среднем она подорожала на 5,73 и на 1,73 гривны.

Капуста молодая в Auchan продается по цене 22,90 гривны, у Varus она самая дорогая — 29,90 гривны, Megamarket предлагает продукцию в стоимости 27,70, а у Metro она лежит на полке с ценником 20,70. Средняя стоимость капусты молодой в ноябре составляет 25,35 гривны.

Самая дорогая белокочанная капуста находится в Metro — 11,34 гривны, а самая дешевая у Novus — 7,99 гривны. В то же время в Varus она продается по цене 8,20, а в Auchan и Megamarket стоимость почти одинаковая — 9,20 и 9,90 гривны. Средняя ее цена — 9,33 гривны.

В то же время капуста молодая в октябре стоила в среднем 19,62 гривны, а белокочанная — 7,55 гривны.

Что говорят специалисты

В ближайшие дни стоимость капусты будет увеличиваться из-за того, что основные объемы продукции почти распроданы и поэтому предложение на рынке уменьшается, а также из-за удорожания энергоносителей и увеличения расходов на хранение продукции. Однако большого роста цен не стоит ожидать.

Напомним, ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", что четыре категории продуктов точно будут дорожать перед зимними праздниками.