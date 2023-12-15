Гречкою можна об'їстись: яких цін на крупу чекати до кінця року

Наразі цей товар коштує 49 гривень

Вартість гречки за рік дуже змінилась і це зумовлено великим збором урожаю цієї крупи. У 2023 році в Україні було зібрано 207,4 тисячі тонн, що майже у два рази перевищує щорічне споживання країни.

Про це "Телеграфу" повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Попович. Порівняно з минулим роком, ціна гречки знизилась на 44%.

За прогнозом експерта, ціна гречки до кінця 2023 року залишатиметься незмінною.

"Нині крупа гречана ядриця вищого сорту на гуртовому ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" коштує 49 грн/кг. Минулого року в середині грудня ціна була 80 грн/кг", — мовиться у повідомленні.

Водночас сильне здешевшання викликало стурбованість серед сільськогосподарських виробників, оскільки вони не отримують достатнього доходу. Як наслідок — це може призвести до скорочення площ для вирощування гречки.

Попович впевнена, що наразі в країні немає дефіциту крупи. Однак на зменшення обсягів виробництва в найближчі роки, ймовірно, може вплинути економічні чинники. Тому це може спричинити дефіцит цього товару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому овочі та фрукти в Україні можуть стати дефіцитними. Експерти зробили свій прогноз.