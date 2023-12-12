Ціна зросте на 5-8%: один з головних овочів в Україні продовжує дорожчати

За місяць вартість виросла на 2 гривні

Деякі продукти найближчим часом точно будуть дорожчати. У цей список потрапив і головний овоч на сезонну страву зими — буряк.

На сайті "Мінфін" можна дізнатись, які ціни на українському ринку наразі та які були у минулому місяці. Найдешевшу продукцію пропонує магазин Varus, а найдорожчу — Megamarket.

Яка вартість цього овочу наразі та які ціни були у листопаді

Згідно зі списком, буряк у Varus продається за найнижчою ціною — 9,80 гривень, в Auchan та Metro вартість тримається на рівні 10,30 гривні. Тим часом Megamarket пропонує найдорожчу продукцію у вартості 12,90. Середня вартість цього товару у грудні складає 10,83 гривні.

А у листопаді цей овоч на українському ринку в середньому коштував 8,78 гривні. За місяць ціна змінилась на 2,05 гривні.

Що кажуть експерти

"Овочі зростають у ціні через те, що їхній сезон завершився, а пропозиція на ринку мінімальна. При цьому естафету перехоплює імпорт і продукція українських тепличних комбінатів, яка теж дорожча, адже тепличне виробництво овочів узимку – це великі витрати", – пояснила керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович для OBOZ.UA.

За її прогнозами, ціна буряка зросте на 5-8% до кінця року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на цукор, каву та соєві боби будуть зменшуватись, але не найближчим часом.