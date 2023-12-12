Цена вырастет на 5-8%: один из главных овощей в Украине продолжает дорожать

За месяц стоимость выросла на 2 гривны

Некоторые продукты в ближайшее время точно будут дорожать. В этот список попал и главный овощ на сезонное блюдо зимы – свёкла.

На сайте "Минфин" можно узнать, какие цены на украинском рынке сейчас и какие были в прошлом месяце. Дешевую продукцию предлагает магазин Varus, а самую дорогую — Megamarket.

Какая стоимость этого овоща и какие цены были в ноябре

Согласно списку, свекла у Varus продается по самой низкой цене — 9,80 гривен, у Auchan и Metro стоимость держится на уровне 10,30 гривны. Между тем, Megamarket предлагает самую дорогую продукцию в стоимости 12,90. Средняя стоимость этого товара в декабре составляет 10,83 гривны.

А в ноябре этот овощ на украинском рынке в среднем стоил 8,78 гривны. За месяц цена изменилась на 2,05 гривны.

Что говорят эксперты

"Овощи растут в цене из-за того, что их сезон завершился, а предложение на рынке минимальное. При этом эстафету перехватывает импорт и продукция украинских тепличных комбинатов, которая тоже дороже, ведь тепличное производство овощей зимой – это большие затраты", – пояснила руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович для OBOZ.UA.

По ее прогнозам, цена свеклы вырастет на 5-8% к концу года.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что цены на сахар, кофе и соевые бобы будут уменьшаться, но не в ближайшее время.