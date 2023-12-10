К новогодним праздникам: в Украине подешевел один из самых популярных продуктов

Названы актуальные цены на продукты в крупных супермаркетах

В Украине в преддверии новогодних праздников изменились цены на некоторые продукты и, в частности, подешевело мясо. Больше всего упал ценник на свинину и курятину.

По данным сайта "Минфин", вместе с мясом в декабре также подешевело домашнее сало. Стало известно, сколько эти продукты сейчас стоят в крупных украинских супермаркетах.

Так, в период с ноября по декабрь значительно упали цены на курятину. К примеру, филе подешевело со 160,48 гривен за килограмм до 157,30. Куриное бедро изменилось в стоимости со 114,02 до 110,45.

Свинина также вошла в список продуктов, которые стали падать в цене в преддверии праздников. Таким образом, стоимость свиной лопатки в декабре изменилась со 186,33 грн до 184,19. Свиной подчеревок также подешевел со 185,52 до 180,22. Больше всего упала цена на свиной ошеек. Сейчас его продают по 227,94 грн, а в ноябре — по 242,13. То есть, разница в цене составила 14,19.

Домашнее сало перед Рождеством и Новым годом стало значительно дешевле. В среднем продукт продают в крупных супермаркетах по 244 гривны, а еще в ноябре ценник на него составлял 259 гривен, то есть на 15 гривен больше.

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