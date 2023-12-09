В Украине дорожает "детский" продукт: что будет с ценами в ближайшее время

Детский рацион трудно представить без него

В Украине дорожают популярные продукты — растут цены на картошку и молочную продукцию. Поднимаются закупочные цены на молоко, что влечет за собой удорожание всей продукции, которая делается на его основе — сливочное масло, йогурты, творожки и многое другое. Самые активные потребители этой продукции — дети.

Средняя закупочная цена молока экстра сорта на 25 ноября составила 14,30 грн/кг без НДС, что на 73 коп. больше, чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 13,80 грн/кг без НДС. За последний месяц цена на него выросла на 73 коп. Цена на молоко первого сорта составила 13,15 грн/кг без НДС и увеличилась на 23 коп. по сравнению с результатами предварительного мониторинга. Средняя цена трех сортов составила 13,92 грн/кг без НДС и увеличилась на 56 коп, сообщает Ассоциация производителей молока.

Как пояснил аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили, в течение ноября украинские сыровары и производители свежей молочной продукции испытывали нехватку сырья. В то же время спрос на молочку высокий, поэтому закупочные цены на молоко снова выросли.

Однако рост цен на молочную продукцию в ближайшее время может затормозиться. Причина в блокировке границы польскими перевозчиками.

"Однако в ближайшей перспективе сдерживать рост цен на молоко-сырье может продолжающаяся забастовка польских перевозчиков… Из-за забастовки на участках государственной границы растут очереди из грузовиков, и это мешает экспорту аграрной продукции. Поскольку определенное количество молочной продукции может остаться в Украине, эти излишки могут в дальнейшем сдерживать рост цен на сырое молоко", — пояснил эксперт.

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