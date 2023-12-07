В Украине дорожает картофель: почему это происходит и сколько еще будет продолжаться

Максимальная стоимость составляет 16 гривен

На один из главных овощей в стране продолжает расти стоимость. За последнюю неделю этот товар подорожал на 17% и его минимальная цена составляет 12 гривен.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что ежедневный рост цен обусловлен сразу несколькими причинами. Многие фермеры уверены, что они будут в дальнейшем пересматривать цены в сторону повышения.

"В первую очередь повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. В то же время спрос на картофель продолжает увеличиваться. Также стоит отметить, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежды на дальнейший рост цен", — аналитики объясняют причины удорожания.

По словам экспертов, стоимость картофеля сейчас в 2,5 раза выше, чем в прошлом. В то же время многие участники рынка прогнозируют, что ослабление такой активности повышения цен в ближайшее время не произойдет.

Кроме участников рынка, фермеры также не собираются сбавлять свои цены. Причиной этого является повышение спроса на качественный картофель.

Пока предложение такой продукции на рынке ограничено, ведь некоторые хозяйства сдерживают продажи овоща высокого качества. Они надеются, что в будущем произойдет удорожание.

Напомним, ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", что четыре категории продуктов точно будут дорожать перед зимними праздниками.