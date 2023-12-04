Банан будет дорожать до одного момента: когда в Украине ждать колебания цен

Причиной станет небольшое предложение

К новогодним праздникам стоимость некоторых товаров точно будет меняться. В этот список попали и фрукты, в том числе бананы.

На сайте "Минфин" можно узнать, какие цены на украинском рынке сейчас и какие были в прошлом месяце. Дешевую продукцию предлагает магазин Varus, а самую дорогую — Novus.

Цены на бананы в Украине

Бананы в Varus продаются по самой низкой цене – 49,90, в Auchan стоимость держится на уровне 59,90 гривны. Metro предлагает продукцию в стоимости 59,90, а у Novus фрукт лежит на полке с самым высоким ценником – 59,99. Средняя стоимость этого товара в декабре составляет 57,42 грн.

В то же время бананы в ноябре стоили в среднем 53,01 гривны.

Что говорят специалисты

Ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", что фрукты будут самыми дорогими за 10-14 дней до новогодних праздников, когда предложение еще будет небольшим. Стоимость бананов вырастет на 10%. Однако цены точно будут уменьшаться после 6 декабря.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с ценами на фрукты и овощи в 2024 году. Эксперты объяснили, от чего будет зависеть стоимость.