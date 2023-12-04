Банан дорожчатиме до одного моменту: коли в Україні чекати на коливання цін

Причиною стане невелика пропозиція

До новорічних свят вартість деяких товарів точно буде змінюватись. У цей список потрапили й фрукти, зокрема банани.

На сайті "Мінфін" можна дізнатись, які ціни на українському ринку наразі та які були у минулому місяці. Найдешевшу продукцію пропонує магазин Varus, а найдорожчу — Novus.

Ціни на банани в Україні

Банани у Varus продаються за найнижчою ціною — 49,90, в Auchan вартість тримається на рівні 59,90 гривні. Metro пропонує продукцію у вартості 59,90, а у Novus фрукт лежить на полиці з найвищим цінником — 59,99. Середня вартість цього товару у грудні складає 57,42 гривні.

Водночас банани у листопаді коштували в середньому 53,01 гривні.

Що кажуть фахівці

Раніше керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", що фрукти будуть найдорожчими за 10-14 днів до новорічних свят, коли пропозиція ще буде невеликою. Вартість бананів виросте на 10%. Однак ціни точно будуть зменшуватись після 6 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з цінами на фрукти та овочі у 2024 році. Експерти пояснили, від чого залежатиме вартість.