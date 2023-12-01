Ціна вища за торік і росте надалі: чому головний овоч в Україні дорожчає

Цінники змінюються щотижня

Як і капуста, картопля в нашій країні у ціні буде тільки рости. Причинами коливання вартості стане підвищення попиту оптових компаній і роздрібних мереж, а також скорочення пропозиції з господарств.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що з початку поточного тижня картопля зросла в ціні до 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг). Це в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці листопада.

"Підвищувати ціни в даному сегменті їм дає змогу не тільки високий попит, а й скорочення пропозиції даної продукції з дрібних господарств населення, оскільки через погіршення погодних умов більшість виробників не має можливості відвантажувати свою продукцію на ринок", — пояснюють експерти.

Експерти наголошують на тому, що даний овоч у 2 рази дорожче, аніж торік. Водночас оператори ринку впевнені, що здорожчання не сприяло зниженню попиту на картоплю. Тому, за прогнозами фахівців, є шанс, що протягом наступного тижня фермери поновлять змогу вкотре підвищити ціни на овоч.

Нагадаємо, раніше керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", що чотири категорії продуктів точно будуть дорожчати перед зимовими святами.