Цена выше прошлого года и растет в дальнейшем: почему главный овощ в Украине дорожает

Ценники меняются еженедельно

Как и капуста, картофель в нашей стране в цене будет только расти. Причинами колебания стоимости станет повышение спроса на оптовые компании и розничные сети, а также сокращение предложения по хозяйствам.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что с начала текущей недели картофель вырос в цене до 10-14 грн/кг ($0,27-0,38/кг). Это в среднем на 20% дороже, чем в конце ноября.

"Повышать цены в данном сегменте им позволяет не только высокий спрос, но и сокращение предложения данной продукции из мелких хозяйств населения, поскольку из-за ухудшения погодных условий большинство производителей не имеет возможности отгружать свою продукцию на рынок", — объясняют эксперты.

Эксперты отмечают, что данный овощ в 2 раза дороже, чем в прошлом. В то же время операторы рынка уверены, что удорожание не способствовало снижению спроса на картофель. Поэтому, по прогнозам специалистов, есть шанс, что в течение следующей недели фермеры возобновят возможность в очередной раз повысить цены на овощ.

Напомним, ранее руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала "Телеграфу", что четыре категории продуктов точно будут дорожать перед зимними праздниками.