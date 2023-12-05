За две недели подешевела на 10%: что будет с ценами на свинину перед новогодними праздниками

Пока она стоит 65-68 гривен

Эксперты прогнозируют, что рост стоимости на большинство популярных продуктов в канун праздников точно должен произойти. Удорожание свинины, вероятно, может быть, однако пока она падает в цене.

Свинина, по состоянию на начало декабря, продолжает дешеветь, и ее цена составляет 65-68 гривен, как сообщает ассоциация "Свиноводы Украины". Только за последние две недели стоимость опустилась на 10%.

Как говорят в сообщении, средняя цена заготовки этого мяса в течение двух последних недель уменьшалась на 5%. В начале этого месяца свинина стоила 66,1 гривны.

В течение 27 ноября-3 декабря мясо свиней убойных кондиций покупали по 65-68 грн, хотя цены постоянно колебались то в сторону роста, то в сторону падения.

Аналитики прогнозируют, что значительно меньшие поставки импортного сырья в конце осени почти устраняют внешнее влияние на цены закупки. Поэтому ажиотажа со стороны населения перед Новым годом не ожидается.

В то же время прогнозы отдельных представителей переработки мяса неоднозначны. Причиной этого является уменьшение закупки переработчиками продукции и сокращение ими объемов запасов. Есть вероятность, что перед новогодними праздниками цена закупки возобновится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли изменяться цены в Украине на популярный фрукт в канун новогодних праздников.