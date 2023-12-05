За два тижні здешевшала на 10%: що буде з цінами на свинину перед новорічними святами

Наразі вона коштує 65-68 гривень

Експерти прогнозують, що зростання вартості на більшість популярних продуктів напередодні свят точно має відбутися. Здорожчання свинини, ймовірно, може бути, однак наразі вона падає в ціні.

Свинина, станом на початок грудня, продовжує дешевшати та її ціна становить 65-68 гривень, як повідомляє асоціація "Свиноводи України". Лише за останні два тижні вартість опустилася на 10%.

Як кажуть у повідомленні, середня ціна заготівлі цього м'яса протягом двох останніх тижнів зменшувалась на 5%. На початку цього місяця свинина коштувала 66,1 гривні.

Протягом 27 листопада-3 грудня м'ясо свиней забійних кондицій купували по 65-68 гривні, хоча ціни постійно коливались то в бік зростання, то в бік опускання.

Аналітики прогнозують, що суттєво менші постачання імпортної сировини наприкінці осені майже усувають зовнішній вплив на ціни закупівлі. Тому ажіотажу з боку населення перед Новим роком не очікується.

Водночас прогнози окремих представників перероблювання м'яса є неоднозначними. Причиною такого є зменшення закупівлі переробниками продукції та скорочення ними обсягів запасів. Є ймовірність, що перед новорічними святами ціна закупівлі має відновитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи будуть змінюватись ціни в Україні на популярний фрукт напередодні новорічних свят.