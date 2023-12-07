В Україні дорожчає картопля: чому це відбувається та скільки ще триватиме

Максимальна вартість складає 16 гривень

На один з головних овочів в країні продовжує рости вартість. За останній тиждень цей товар здорожчав на 17% і наразі його мінімальна ціна складає 12 гривень.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що щоденне зростання цін зумовлено одразу кількома причинами. Багато фермерів впевнені, що вони надалі будуть переглядати ціни в бік підвищення.

"Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов’язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки постачання з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на картоплю продовжує збільшуватися. Також варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін", — аналітики пояснюють причини здорожчання.

За словами експертів, вартість картоплі наразі у 2,5 раза вище, аніж торік. Водночас багато учасників ринку прогнозують, що ослаблення такої активності підвищення цін найближчим часом не відбудеться.

Окрім учасників ринку, фермери також не збираються зменшувати свої ціни. Причиною такого є підвищення попиту на якісну картоплю.

Наразі пропозиція такої продукції на ринку обмежена, адже деякі господарства стримують продажу овочу високої якості. Вони сподіваються, що в майбутньому відбудеться здорожчання.

Нагадаємо, раніше керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу", що чотири категорії продуктів точно будуть дорожчати перед зимовими святами.