В Україні дорожчає "дитячий" продукт: що буде з цінами найближчим часом

Дитячий раціон важко уявити без нього

В Україні дорожчають популярні продукти — зростають ціни на картоплю та молочну продукцію. Піднімаються закупівельні ціни на молоко, що спричиняє подорожчання усієї продукції, яка виробляється на його основі — вершкове масло, йогурти, сирки та багато іншого. Найактивніші споживачі цієї продукції – діти.

Середня закупівельна ціна молока екстра сорту на 25 листопада становила 14,30 грн/кг без ПДВ, що на 73 коп. більше, ніж місяць тому. Найвищий сорт у середньому коштує 13,80 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна на нього зросла на 73 коп. Ціна на молоко першого ґатунку склала 13,15 грн/кг без ПДВ та збільшилася на 23 коп. в порівнянні з результатами попереднього моніторингу. Середня ціна трьох сортів склала 13,92 грн/кг без ПДВ та збільшилася на 56 коп., повідомляє Асоціація виробників молока.

Як пояснив аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі, протягом листопада українські сировари та виробники свіжої молочної продукції відчували нестачу сировини. Водночас попит на молочку високий, тож закупівельні ціни на молоко знову зросли.

Проте зростання цін на молочну продукцію найближчим часом може загальмуватися. Причина у блокуванні кордону польськими перевізниками.

"Однак у найближчій перспективі стримувати зростання цін на молоко-сировину може тривати страйк польських перевізників... Через страйк на ділянках державного кордону зростають черги з вантажівок, і це заважає експорту аграрної продукції. Оскільки певна кількість молочної продукції може залишитися в Україні, ці надлишки можуть надалі стримувати зростання цін на сире молоко", — прогнозує експерт.

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