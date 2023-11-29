Когда брать свинину на Новый год: эксперты дали прогноз по цене мяса

Уже в ближайшее время цены могут измениться

Пока в Украине дорожают одни продукты, другие — дешевеют. В частности, речь идет о свинине в живом весе, которую закупают для производства мясных и колбасных изделий.

По данным Ассоциации свиноводов Украины, средняя цена на 1 кг свинины в живом весе составляет сегодня 70 гривен. Это почти на 5,5% дешевле, чем неделей ранее.

Как объясняют эксперты ассоциации, снижение цен произошло на фоне сезонного ослабления торговли и малоактивной заготовки мясного сырья для колбас и деликатесов на зимние праздники. Проще говоря, производители колбас и мясной продукции снизили закупки сырья, поскольку считают, что пока украинцы не будут закупаться деликатесами к Новому году.

Впрочем, эта ситуация продлится явно недолго, и хотя оценки операторов рынка свинины по дальнейшей ценовой динамике пока не согласованы, большинство переработчиков ожидают восстановления цен в первую неделю декабря. То есть, уже на следующей неделе мясоперерабатывающие предприятия начнут активно закупать живых свиней на убой и производство колбас и прочих деликатесов к празднику.

В свою очередь рост спроса повлечет и рост цены свинины. Так, по данным сайта "Минфин", сегодня ее стоимость в зависимости от сорта мяса колеблется от 180 грн за кг грудинки до 255 грн за ошеек.

Тем временем в конце ноября – начале декабря в Киеве пройдут ярмарки, на которых можно будет купить продукты со скидкой.