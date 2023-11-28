В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса

Гостей и жителей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки

Со вторника, 28 ноября, по воскресенье, 3 декабря, в разных районах столицы будут проходить традиционные продуктовые ярмарки. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: сезонные овощи и фрукты, зелень, бакалею и многое другое.

Об этом сообщили на официальном сайте КГГА. Стоит отметить, что цены на подобных ярмарках меньше чем в магазинах и супермаркетах.

Так, известно о том, что продуктовые ярмарки будут проходить в каждом из районов города. Перед посещением ярмарок важно ознакомиться с расписанием их проведения и локациями, где они будут проводиться.

Расписание и локации

Расписание и локации

Расписание и локации

Расписание и локации

Расписание и локации

Также все желающие могут посетить коммунальные рынки, которые располагаются по следующим адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как приготовить вкуснейшее блюдо на праздник и не только: мясо в духовке "Гармошка". Новый год не за горами, а это значит, что можно потихоньку составлять меню к этому чудесному празднику. Так, к году Дракона можно приготовить бисквитный рулет "Глаз дракона", ведь еда должна ассоциироваться с этим мифическим персонажем.