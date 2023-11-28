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В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Продуктовые ярмарки в Киеве Новость обновлена 28 ноября 2023, 11:50
Продуктовые ярмарки в Киеве. Фото https://ostannipodii.com/

Гостей и жителей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки

Со вторника, 28 ноября, по воскресенье, 3 декабря, в разных районах столицы будут проходить традиционные продуктовые ярмарки. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: сезонные овощи и фрукты, зелень, бакалею и многое другое.

Об этом сообщили на официальном сайте КГГА. Стоит отметить, что цены на подобных ярмарках меньше чем в магазинах и супермаркетах.

Так, известно о том, что продуктовые ярмарки будут проходить в каждом из районов города. Перед посещением ярмарок важно ознакомиться с расписанием их проведения и локациями, где они будут проводиться.

Расписание и локации
Расписание и локации
Расписание и локации
Расписание и локации
Расписание и локации

Также все желающие могут посетить коммунальные рынки, которые располагаются по следующим адресам:

  • КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;
  • КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;
  • КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.

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Теги:
#Киев #Продукты #Ярмарки