У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси

Гостей та мешканців столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки

З вівторка, 28 листопада, по неділю, 3 грудня, у різних районах столиці відбуватимуться традиційні продуктові ярмарки. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: сезонні овочі та фрукти, зелень, бакалію та багато іншого.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА. Варто зазначити, що ціни на подібних ярмарках менші ніж у магазинах та супермаркетах.

Так, відомо, що продуктові ярмарки проходитимуть у кожному з районів міста. Перед відвідуванням ярмарків важливо ознайомитись з розкладом їх проведення та локаціями, де вони будуть проводитись.

Розклад та локації

Розклад та локації

Розклад та локації

Розклад та локації

Розклад та локації

Також всі охочі можуть відвідати комунальні ринки, які розташовуються за наступними адресами:

КП "Бессарабський ринок" – Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16.

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