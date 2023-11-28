У Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки: адреси
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Гостей та мешканців столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки
З вівторка, 28 листопада, по неділю, 3 грудня, у різних районах столиці відбуватимуться традиційні продуктові ярмарки. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: сезонні овочі та фрукти, зелень, бакалію та багато іншого.
Про це повідомили на офіційному сайті КМДА. Варто зазначити, що ціни на подібних ярмарках менші ніж у магазинах та супермаркетах.
Так, відомо, що продуктові ярмарки проходитимуть у кожному з районів міста. Перед відвідуванням ярмарків важливо ознайомитись з розкладом їх проведення та локаціями, де вони будуть проводитись.
Також всі охочі можуть відвідати комунальні ринки, які розташовуються за наступними адресами:
- КП "Бессарабський ринок" – Бессарабська площа, 2;
- КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115;
- КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16.
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