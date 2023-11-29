Коли брати свинину на Новий рік: експерти дали прогноз ціни м’яса

Вже найближчим часом ціни можуть змінитися

Поки в Україні дорожчають одні продукти, інші дешевшають. Зокрема йдеться про свинину у живій вазі, яку закуповують для виробництва м’ясних та ковбасних виробів.

За даними Асоціації свинарів України, середня ціна на 1 кг свинини у живій вазі становить сьогодні 70 гривень. Це майже на 5,5% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як пояснюють експерти асоціації, зниження цін відбулося на тлі сезонного ослаблення торгівлі та малоактивної заготівлі м’ясної сировини для ковбас та делікатесів на зимові свята. Простіше кажучи, виробники ковбас та м’ясної продукції знизили закупівлю сировини, оскільки вважають, що поки що українці не закуповуватимуться делікатесами до Нового року.

Втім, ця ситуація триватиме явно недовго, і хоча оцінки операторів ринку свинини за подальшою ціновою динамікою поки не узгоджені, більшість переробників очікують на відновлення цін у перший тиждень грудня. Тобто вже наступного тижня м’ясопереробні підприємства почнуть активно закуповувати живих свиней на забій та виробництво ковбас та інших делікатесів до свята.

У свою чергу, зростання попиту спричинить і зростання ціни свинини. Так, за даними сайту "Мінфін", сьогодні її вартість, залежно від сорту м’яса, коливається від 180 грн за кг грудинки до 255 грн за ошийок.

Тим часом наприкінці листопада – на початку грудня у Києві пройдуть ярмарки, на яких можна буде купити продукти зі знижкою.