До новорічних свят: в Україні подешевшав один із найпопулярніших продуктів

Названо актуальні ціни на продукти у великих супермаркетах

В Україні напередодні новорічних свят змінилися ціни на деякі продукти та, зокрема, подешевшало м’ясо. Найбільше впав цінник на свинину та курятину.

За даними сайту "Мінфін", разом із м’ясом у грудні також подешевшало домашнє сало. Стало відомо, що ці продукти зараз коштують у великих українських супермаркетах.

Так, у період із листопада по грудень значно впали ціни на курятину. Наприклад, філе подешевшало зі 160,48 гривні за кілограм до 157,30. Куряче стегно змінилося у вартості зі 114,02 до 110,45.

Свинина також увійшла у список продуктів, які почали падати в ціні напередодні свят. Таким чином, вартість свинячої лопатки у грудні змінилася із 186,33 грн до 184,19. Свинячий підчеревок також подешевшав зі 185,52 до 180,22. Найбільше впала ціна на свинячий ошийок. Наразі його продають по 227,94 грн, а в листопаді — по 242,13 грн. Тобто різниця в ціні склала 14,19.

Домашнє сало перед Різдвом та Новим роком стало значно дешевшим. У середньому продукт продають у великих супермаркетах по 244 гривні, а ще у листопаді цінник на нього становив 259 гривень, тобто на 15 гривень більше.

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