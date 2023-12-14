В Україні може бути дефіцит овочів та фруктів: з чим це пов'язано та чи буде здорожчання

Блокування польського кордону є основною причиною нестачі продукції

Через заблокування польськими перевізниками трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною є шанс, що пропозиція деяких продуктів знизиться в магазинах. Оператори ринку намагаються максимально швидко найти нові шляхи постачання товарів.

Як каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграф", ключову увагу звернули на імпорт із Туреччини через Болгарію, Румунію та Молдову. І в такій ситуації ображеними можуть залишитись європейські виробники — попит на товари росте, а грошей вони не доотримують.

"В той же час, турецькі товари, зокрема цитрусові, помідори, огірки, кабачки та баклажани, вже займають на нашому ринку частку майже у 40%. Якщо говорити про цитрусові окремо, то їх частка складає майже 60%". — каже експерт.

За словами Попович, турецька продукція наразі на ринку, в порівнянні з минулим роком, зросла на 15-18%.

Водночас не дивлячись на ситуацію з кордоном, оператори ринку продовжують імпорт італійських, іспанських та інших європейських товарів. Однак ціни на товар є вищими через зростання витрат на логістику. Окрім неї, вплив на ситуацію також мають зміщені свята в календарі.

"Загалом ця ситуація свідчить про те, що оператори ринку швидко адаптуються до змін умов, оперативно шукають альтернативні рішення та запобігають можливому дефіциту на ринку", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які будуть ціни на одні з головних інгредієнтів новорічної куті.