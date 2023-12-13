Три категорії продуктів в Україні точно не подорожчають на Новий рік

Експертка дала позитивний прогноз

До настання зимових свят ціни на деякі товари будуть зростати. Однак ті продукти, в яких наша країна є світовим лідером у виробництві, дорожчати не збираються — волоський горіх, мак та мед.

Завдяки зростанню врожайності вартість на волоські горіхи в цьому році є нижчими на 17-20%, каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу". Таке ціноутворення триває протягом всього цього року.

За словами Попович, навіть наближення свят не вплине на зростання вартості, бо кількість цього товару на українському ринку є більшою, в порівнянні з 2024 роком.

До того ж такі продукти, як мед та мак до різдвяного столу також не виростуть у вартості.

"Ціни на ці продукти залишаються стійкими до цінових стрибків, що демонструється протягом року. Тут все стабільно", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям обійдеться новорічний стіл в цьому році. За словами експерта, ця ціна відповідає бюджетному застіллю.