Три категории продуктов в Украине точно не подорожают на Новый год

Эксперт дал положительный прогноз

До наступления зимних праздников цены на некоторые товары будут расти. Однако те продукты, в которых наша страна является мировым лидером в производстве, дорожать не собираются – грецкий орех, мак и мед.

Благодаря росту урожайности стоимость на грецкие орехи в этом году ниже на 17-20%, говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г.Львов для "Телеграфа". Такое ценообразование продолжается в течение всего этого года.

По словам Попович, даже приближение праздников не повлияет на рост стоимости, поскольку количество этого товара на украинском рынке больше, по сравнению с 2024 годом.

К тому же такие продукты как мед и мак к рождественскому столу также не вырастут в стоимости.

"Цены на эти продукты остаются устойчивыми к ценовым скачкам, которые демонстрируются в течение года. Здесь все стабильно", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько украинцам обойдется новогодний стол в этом году. По словам эксперта, эта цена соответствует бюджетному застолью.