Придется раскошелиться: во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2024

Праздничное меню будет гораздо дороже, чем в прошлом году

Стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек составит 2879 грн и это бюджетный вариант без деликатесов. Жителям столицы стандартное меню обойдется в 3229 грн.

Традиционное застолье подорожало на 8,4% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил Юрий Лупенко, директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Как изменится стоимость "Оливье"

Любимый новогодний салат многих украинцев обойдется в 285,46 грн. Указана стоимость 3 кг продуктов согласно традиционной рецептуре. Общая стоимость ингредиентов в целом повысилась на 1,3% за год.

Больше всего подорожали картофель (+75,9%), колбаса (+10%), соленые огурцы (+9,2%) и майонез (+6,9%). Обратите внимание, что указана средняя цена заправки за пачку 180 г. Стоимость будет зависит от торговой марки майонеза и его жирности.

Некоторые продукты напротив существенно подешевели. Речь о луке (-54,4%), моркови (-55,3%) и куриных яйцах (-22,2%). Стоимость зеленого горошка осталась неизменной.

Во сколько обойдется "Сельдь под шубой"

Согласно данным Лупенко, этот салат обойдется украинцам в 133,08 грн. Это на 1,2% дешевле, чем в прошлом году.

Дороже всего обойдется филе сельди, которая стоит 100 грн за 500 г. По статистике, на 33 грн украинцы смогут купить маленький пакет майонеза, две картофелины, небольшую свеклу, морковь и луковицу.

Как изменились цены на мясные продукты

В сравнении с прошлым годом, расходы на мясные и колбасные продукты вырастут на 7,4%. К примеру, 500 г нарезки "Салями" будет стоить 270 грн, что на 8% дороже, чем в конце 2022-го. Куриное филе выросло в цене на 18,3%. За 1 кг продавцы просят в среднем 159 грн.

Чуть меньше подорожала свинина. Так, подбрюшина копченая выросла в цене на 4,2% (до 247 грн за 0,5 кг), а свежий биток ― на 4% (до 260 грн за 500 г).

Другие продукты на новогоднем столе

Молочные продукты подорожали в диапазоне от 2,2% до 10,2%. Но в статистике указано, что в среднем за 300 г твертого сыра придется заплатить 116,66 грн. Пачка сливочного масла весом 200 г обойдется в 72,04 грн.

Батон белого хлеба вырос в цене за год на +8,5%. Его средняя стоимость составляет 28 грн. Примерно 170 грн еще будет потрачено на фрукты: 2 кг мандаринов, 1 кг бананов и 1 лимон.

Безалкогольные напитки за год выросли в цене на 18%. На семью придется потратить почти 120 грн. Дополнительно стоит учитывать стоимость шампанского и другого алкоголя. Эта категория напитков также подорожала в 2023 году.

Стоимость деликатесов

Эта статья расходов увеличит чек на новогоднее меню на 525 грн. Баночка красной игры весом 120 г в среднем обойдется в 280 грн, а за 200 г красной рыбы придется заплатить еще 245 грн.

Ранее "Телеграф" писал о подорожании одного из главных овощей. Он вам точно понадобится при приготовлении одного из популярнейших новогодних салатов.