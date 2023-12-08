Максимальная цена - 16 гривен: ждать ли подорожания лука в Украине в дальнейшем

Продукт дешевле на 42% по сравнению с прошлым годом

Стоимость популярных овощей увеличивается еженедельно и, по прогнозам специалистов, подорожание будет продолжаться в ближайшие месяцы. За последнюю неделю лук вырос в цене.

Как объясняют аналитики проекта EastFruit, фермеры отгружают репчатый лук по 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг). За 7 дней цена продукта поднялась на 20%.

По словам экспертов, есть три основные причины удорожания — снижение предложения продукции низкого качества, закладка качественного товара в амбары и ограниченное количество лука, пригодного для употребления.

"Подорожание лука провоцирует заметное оживление торговой активности в этом сегменте в канун новогодних праздников", — объясняют аналитики.

В то же время стоимость лука на 42% меньше, чем в прошлом.

"Игроки рынка не исключают, что повышающий ценовой тренд в этом сегменте сохранится и дальше, при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта", — прогнозируют специалисты.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что популярный фрукт вырастет в стоимости на 12% до конца года. Аналитики объяснили причину удорожания.