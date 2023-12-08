Максимальна ціна - 16 гривень: чи чекати на здорожчання цибулі в Україні надалі

Продукт дешевший на 42%, порівнюючи з минулим роком

Вартість популярних овочів збільшується щотижня і, за прогнозами фахівців, здорожчання триватиме найближчими місяцями. За останній тиждень цибуля зросла в ціні.

Як пояснюють аналітики проєкту EastFruit, фермери відвантажують ріпчасту цибулю по 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг). За 7 днів вартість продукту піднялась на 20%.

За словами експертів, є три основні причини здорожчання — зниження пропозиції продукції низької якості, закладання якісного товару в амбари та обмежена кількість цибулі, що придатна для вживання.

"Подорожчання цибулі провокує помітне пожвавлення торгової активності в цьому сегменті напередодні новорічних свят", — пояснюють аналітики.

Водночас вартість цибулі на 42% менше, аніж торік.

"Гравці ринку не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті збережеться й надалі, за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту", — прогнозують фахівці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний фрукт зросте у вартості на 12% до кінця року. Аналітики пояснили причину здорожчання.