Популярний фрукт зросте на 12% до кінця року: які ціни наразі в українських магазинах

Попит на цю продукцію у грудні збільшиться, тому ціни будуть рости

До новорічних свят вартість деяких товарів точно буде змінюватись. Здорожчання варто чекати й на фрукти, а саме на яблука.

На сайті "Мінфін" можна дізнатись, які ціни на українському ринку наразі та які були у минулому місяці. Найдешевшу продукцію пропонує магазин Varus, а найдорожчу — Megamarket.

Ціни на яблука в Україні

Яблука українські у Varus продаються за найнижчою ціною — 14,90 гривень, в Metro вартість тримається на рівні 16,54 гривні. Водночас Megamarket пропонує найдорожчу продукцію у вартості 19,90. Середня вартість цього товару у грудні складає 17,11 гривні.

Тим часом яблука Айдаред в Auchan лежать на полиці з цінником 21,50, а у Varus — 18,90 гривень. Середня вартість цього товару у грудні складає 20,20 гривні.

За даними сайту у листопаді яблука українські коштували в середньому 14,20 гривні, а яблука Айдаред — 18,12 гривень.

Що кажуть фахівці

"Зростання вартості продуктів з наближенням Різдва та Нового року буде у будь-якому випадку. Це стандартне явище для цього періоду року", – каже керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович.

За словами експертки, яблука та груші до кінця року здорожчають на 10-12%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на цукор, каву та соєві боби будуть зменшуватись, але не найближчим часом.