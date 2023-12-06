Украинцев предупредили о скором скачке цен на продукты: названа причина

Подорожать могут бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов и рыба

Украинцев предупредили, что рождественская продуктовая корзина может сильно вырасти в цене. Подорожание произойдет, если до 10 декабря польские перевозчики не перестанут блокировать пункты пропуска на украинско-польской границе.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Информацию он озвучил в эфире телемарафона в среду, 6 декабря.

"Такой риск (подорожание – ред.) есть. Если партнеры (польская сторона – ред.) все-таки выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, в дальнейшем ситуация урегулируется, тогда он будет меньше. Если она (забастовка — ред) будет весь декабрь, то (…) к сожалению, она (рождественская продуктовая корзина — ред.) будет несколько дороже", — сказал замминистра.

Для прогноза подорожания Высоцкий предложил разделить праздничный продуктовый набор на несколько частей, вынеся отдельно базовые социальные продукты.

При этом представитель профильного министерства отметил, что овощи борщевого набора не подорожали. Их фактически полностью обеспечивают внутреннее производство.

Если сравнивать сегодняшние цены с прошлогодними, то ряд продуктов даже стали дешевле. Так, например, лук и морковь потеряли в цене 60%, яйца подешевели на 16%, масло — на 18%, а гречка — на 60%.

Соответственно, по базовым продуктам, которые обеспечивает отечественное производство, в текущем сезоне нет продуктовой инфляции.

"Какого-то дефицита физического не предполагается, потому что пусть и с задержкой, но эта продукция доезжает. Но если машина едет плюс неделю или плюс тысячу километров или две, логично, что логистика дорожает", — объяснил чиновник.

По словам Тараса Высоцкого, цены на бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов и рыбу могут вырасти. Это объясняется тем, что Украина их импортирует.

Чиновник заверил, что дефицита продуктов на рынке не будет. "Все это не имеет отношения к базовым продуктам: яйца, молоко, овощи, крупы – всего этого достаточно для обеспечения внутреннего потребления", — резюмировал Высоцкий.

Напоминаем, что блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%. Украина уже потеряла из госбюджета 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что для решения сложившейся ситуации властям удалось разблокировать пункт пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" на границе со Словакией.