Блокада границы расширяется: перевозчики еще одной соседки Украины объявили о начале забастовки

Протестующие хотят отмены "транспортного безвиза" ЕС и Украины

Словацкие перевозчики провели переговоры с руководством страны и согласовали порядок начала забастовки, в ходе которой будет перекрыт пограничный переход Вышне Немецкое (Словакия) — Ужгород (Украина).

Как информирует местное издание Teraz, Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) сообщил, что пограничный пропуск будет перекрыть с 15:00 1 декабря, а вот дату окончания там назвать не могут.

В UNAS недовольны соглашением, по которому ЕС освободил украинских перевозчиков от необходимости иметь разрешение на перевозку ("транспортный безвиз), по их словам, это нарушило соотношение перевозок между Украиной и Словакией.

Отзыв этого соглашения и есть ключевым требованием перевозчиков. Профильное министерство признало, что протестующие имеют право на забастовку, однако при этом поставило им условие не беспокоить местных жителей и не нарушать порядок.

UNAS отмечает, что блокада не затронет перевозку гуманитарных грузов, военной помощи, живых животных, топлива и свежих или замороженных продуктов питания. Остальные же грузовики будут пропускать по четыре в час.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за блокирования границ Украины польскими перевозчиками украинская экономика уже понесла огромные убытки. В настоящее время они уже превысили отметку в 400 миллионов евро и продолжают расти, поскольку забастовка продолжается. Из-за этого многие компании были вынуждены искать альтернативные логистические маршруты.