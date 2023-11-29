Блокада кордону розширюється: перевізники ще однієї сусідки України оголосили про початок страйку

Протестувальники хочуть скасування "транспортного безвізу" ЄС та України

Словацькі перевізники провели переговори з керівництвом країни та погодили порядок початку страйку, в ході якого буде перекрито прикордонний перехід Вишне Німецьке (Словаччина) — Ужгород (Україна).

Як пише Teraz, спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) повідомила, що прикордонну перепустку буде перекрити з 15:00 1 грудня, а ось дату закінчення там назвати не можуть.

У UNAS незадоволені угодою, за якою ЄС звільнив українських перевізників від необхідності мати дозвіл на перевезення ("транспортний безвіз"), за їхніми словами, це порушило співвідношення перевезень між Україною та Словаччиною.

Відкликання цієї угоди і є ключовою вимогою перевізників. Профільне міністерство визнало, що протестувальники мають право на страйк, проте при цьому поставило їм умову не турбувати місцевих мешканців та не порушувати лад.

UNAS зазначає, що блокада не торкнеться перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива та свіжих чи заморожених продуктів харчування. Інші ж вантажівки пропускатимуть по чотири на годину.

Раніше "Телеграф" писав, що через блокування кордонів України польськими перевізниками українська економіка вже зазнала величезних збитків. Нині вони вже перевищили позначку 400 мільйонів євро і продовжують зростати, оскільки страйк триває. Через це багато компаній змушені були шукати альтернативні логістичні маршрути.