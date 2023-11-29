Блокада українського кордону: кандидат у прем’єри Польщі розкритикував бездіяльність уряду

Політик каже, що Польща не захищає свої інтереси бездіяльністю

Можливий кандидат на пост прем’єра Польщі Дональд Туск розкритикував чинний уряд країни за його бездіяльність у питанні блокування українського кордону.

Як повідомляє Укрінформ, про це Туск розповів під час розмови з журналістами у Сеймі. За його словами, уряд Матеуша Моравецького ставить усіх у складне становище, оскільки дуже невдало розігрує українську картку.

"Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини й не захищаємо польських інтересів", — сказав він і додав, що Польща повинна мати дружні відносини з Україною, але враховувати свої інтереси.

Туск нагадав, що польський уряд демонстрував радикальну проукраїнську позицію та забував про власні інтереси, коли це було доцільно.

"Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні", — додав політик.

Варто зазначити, що після виборів 15 жовтня у Польщі проходив процес формування уряду, а тому, коли на початку листопада протестувальники почали блокувати кордон, то жодної реакції від нього не надійшло. 27 листопада уряд Моравецького склав присягу, проте тепер йому необхідно отримати вотум довіри, інакше новий уряд формуватиме Туск. Оскільки опозиційні партії мають більшість у парламенті, то є ймовірність, що уряд Моравецького їх схвалення не отримає.

Нагадаємо, акція протесту на кордоні триває з початку листопада, а протестувальники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також призупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.