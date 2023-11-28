Поляки запропонували компроміс: чого хочуть, аби зняти блокаду українського кордону

Через блокаду кордону страждає не лише Україна, а й польські компанії, кажуть перевізники

Польські перевізники, які не беруть участі у блокуванні кордону з Україною, запропонували вирішення ситуації. Вони запропонували штрафувати фірми, які віддають перевагу українським перевізникам.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на польське видання RMF24. З компромісом виступила асоціація перевізників TLP.

Так, поляки пропонують поділити порівну між перевізниками всі транспортні послуги у товарообігу. Якщо ж компанія-імпортер або компанія-експортер віддаватиме більше замовлень українським водіям, її пропонують штрафувати на суму в 30% від річного доходу. На додаток до цього пропонують запровадити обов’язкову реєстрацію всіх перевезень українцями у системі SENT.

На думку керівника цієї організації Мацея Вронського, якщо бронювати 50% послуг перевезення товарів, то це допоможе досягти тієї ж мети, що й система дозволів. Таким чином Польща не порушуватиме угоди між ЄС та Україною. Щоб ухвалити такий законопроєкт, не потрібно чекати на остаточне формування нового уряду.

"Рішення потрібне якнайшвидше, тому що від блокади кордону польськими перевізниками страждає не лише Україна, а й багато польських компаній", — додав Мацей Вронський.

Також TLP пропонує, щоб було створено робочу групу в Сеймі, яка б займалася проблемами у перетині кордону та шукала рішення для скорочення часу в чергах тощо.

"Ми багато років бачили небажання української влади запропонувати рішення, які спростили б транскордонний рух. Це порушує питання, які мотиви. Особливо коли ми отримуємо сигнали, що деякі чиновники на кордоні використовують складну ситуацію для власної вигоди", – заявив Вронський.

Перевізники передадуть свою пропозицію до міністерства інфраструктури Польщі. Вони наполягають на тому, що вирішити конфлікт має влада обох країн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що блокування українсько-польського кордону занапастило життя вже двох водіїв. Про смерть першого водія стало відомо 12 листопада, загибель другого підтвердили в Асоціації міжнародних автоперевізників 23 листопада.