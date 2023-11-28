Йдуть на друге коло? Перевізники ще однієї країни хочуть блокувати український кордон

Але цього, за їхніми словами, можна уникнути

На тлі протестів польських перевізників, які блокують більшість КПП на кордоні з Україною, словацькі автоперевізники погрожують заблокувати головний пункт пропуску країни з нашою державою. Блокаду хочуть розпочати з 1 грудня.

Але словаки наголошують, що її можна уникнути, вживши заходи для обмеження конкуренції з боку українських перевізників. Про це заявив голова асоціації автоперевізників країни UNAS Станіслав Скала, пише Reuters.

Словацькі перевізники планують закрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке — Ужгород". Це єдиний КПП на кордоні з Україною та Словаччиною, який відкритий для важких вантажоперевезень.

Станіслав Скала заявив, що його група дочекається реакції Мінтрансу до четверга, перш ніж приймати остаточне рішення.

Також він додав, що 4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч європейських міністрів транспорту, але він не покладав великих надій на якийсь прорив.

"Схоже, ні українська сторона, ні (Європейська — ред.) комісія не бажають відступати", — сказав він.

У пості у Facebook UNAS, зазначають, що вже 3 тижні тривають протести та блокади польсько-українських кордонів. Чимало українських перевізників приймають вʼїхати в Україну через Словаччину. Але вони також змушені чекати на словенсько-польському кордоні через недостатню кількість пунктів оплати за проїзд і ажіотаж на цих пунктах.

"Оскільки польські блокади не обмежують перевезення гуманітарної допомоги, військової допомоги, живих тварин або палива, очевидно, що ці вантажівки не перевозять жодного з цих видів товарів і, отже, є лише комерційним транспортом", — додають у спілці.

Варто зауважити, що 21 листопада перевізники у Словаччині вже блокували проїзд українських вантажівок. Тоді на пункті пропуску "Вишнє Нємецке", що межує з українським пунктом пропуску "Ужгород", у заторі стояло близько 300 вантажівок з України.

Раніше "Телеграф" писав, що через блокування кордонів України польскими перевізниками українська економіка вже зазнала шалених збитків. Втрати сягнули 400 мільйонів євро та постійно збільшуються, оскільки страждає прибутковість українських вантажних перевезень.