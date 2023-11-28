Идут на второй круг? Перевозчики еще одной страны хотят блокировать украинскую границу

Но этого, по их словам, можно избежать

На фоне протестов польских перевозчиков, блокирующих большинство КПП на границе с Украиной, словацкие автоперевозчики угрожают заблокировать главный пункт пропуска страны с нашим государством. Блокаду хотят начать с 1 декабря.

Но словаки подчеркивают, что ее можно избежать, приняв меры по ограничению конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Об этом заявил глава ассоциации автоперевозчиков страны UNAS Станислав Скала, пишет Reuters.

Словацкие перевозчики планируют закрыть пункт пропуска "Вишнее Немецкое — Ужгород". Это единственный КПП на границе с Украиной и Словакией, открытый для тяжелых грузоперевозок.

Станислав Скала заявил, что его группа дождется реакции Минтранса до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

Также он добавил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но он не возлагал больших надежд на какой-либо прорыв.

"Похоже, ни украинская сторона, ни (Европейская — ред.) комиссия не желают отступать", — сказал он.

В посте в Facebook UNAS отмечают, что уже 3 недели продолжаются протесты и блокады польско-украинских границ. Многие украинские перевозчики принимают решение въехать в Украину через Словакию. Но они также вынуждены ждать на границе из-за недостаточного количества пунктов оплаты за проезд и ажиотаж на этих пунктах.

"Поскольку польские блокады не ограничивают перевозку гуманитарной помощи, военной помощи, живых животных или топлива, очевидно, что эти грузовики не перевозят ни один из этих видов товаров и, следовательно, только коммерческий транспорт", — добавляют в союзе.

Следует отметить, что 21 ноября перевозчики в Словакии уже блокировали проезд украинских грузовиков. Тогда на пункте пропуска "Вишне Немецкое", который граничит с украинским пунктом пропуска "Ужгород", в пробке стояло около 300 грузовиков из Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за блокирования границ Украины польскими перевозчиками украинская экономика уже понесла бешеные убытки. Потери составили 400 миллионов евро и постоянно увеличиваются, поскольку страдает прибыльность украинских грузовых перевозок.