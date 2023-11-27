Впервые за три недели блокады границы: правительство Польши обратилось к Украине с предложением

Польша утвердила правительство и обратилась к Украине по поводу разблокировки границы

Правительство Польши впервые с начала блокады украинской границы официально обратилось к Украине в попытках урегулировать проблему.

Как говорится на сайте польского правительства, министр инфраструктуры Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Александру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе электронной очереди для пустых транспортных средств, которые возвращаются из Украины в Польшу по крайней мере на переходах Зосин – Устилуг и Нижанковичи – Мальховице.

Отмечается, что введение электронной очереди существенно подняло время ожидания на границу для пустых польских грузовиков, что повлияло на конкурентноспособность компаний, которым они принадлежат.

Также министерство обратилось к Еврокомиссии с просьбой создать совместный комитет и проанализировать, как "транспортный безвиз" влияет на рынок перевозок в ЕС. Отмена этого соглашения является ключевым требованием протестующих.

Напомним, акция протеста на границе проходит с начала ноября, а протестующие требуют ввести коммерческие разрешения на перевозки для украинских компаний, а также приостановку лицензий для компаний, созданных после начала российского вторжения и проверки их деятельности.

Стоит отметить, что 27 ноября новое правительство Польши сложило присягу и приступило к работе. Его отсутствие и являлось причиной того, почему проблема блокады границы не решалась так долго.

Напомним, ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на украинско-польской границе и показал, как там обстоит ситуация. Его репортаж с места событий вы можете увидеть, перейдя по ссылке.