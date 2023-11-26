На экспорт зерна не влияет: в Минаграрнополитики озвучили последствия блокады на границе с Польшей

В Украине из-за заблокированных польских границ возникли проблемы с экспортом

Боковка движения грузовиков на границе с Польшей усложнила поставки топлива в Украину. Также это снижает экспорт продовольствия из страны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич. По его словам, ситуация на границе не препятствует экспорту зерна.

Замминистра подчеркнул, что правительству удается частично компенсировать потери от блокады. Но, по его словам, есть проблемы с такими важными поставками, как топливо для Украины.

Как известно, с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта в пунктах пропуска "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Гребенное" и "Ягодин – Дорогуск". А 23 ноября было заблокировано движение грузовиков перед пунктом пропуска "Шегини — Медика".

Напомним, что в начале ноября польские перевозчики заявили, что намерены заблокировать границу с Украиной для грузовиков. Акция может растянуться на два месяца – до января 2024 года. Причина в том, что украинские транспортники в Европе якобы создают излишнюю активность, тем самым лишая заработка польских водителей.

Из-за забастовки на границе умер украинский водитель. 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ждать там пересечения границы, но так и не дождался. Кроме того, 23 ноября в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель.