Из-за блокирования границ экономика Украины потеряет миллиарды евро. ФРУ обращается к президенту Украины и президентке Еврокомиссии

Федерация работодателей Украины вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины направила официальное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен.

Об этом сообщает пресс-служба ФРУ.

Ситуация с блокировкой с 6 ноября одной из польских ассоциаций перевозчиков пунктов пропуска на украинско-польском участке государственной границы носит чрезвычайно опасные последствия для экономики и национальной безопасности Украины.

"Водители без элементарной помощи со стороны Красного Креста и других организаций, 2 смертельных случая и угроза перевозкам, от которых напрямую зависит национальная безопасность Украины", — подчеркнули в организации.

По предварительным расчетам, ориентировочные прямые потери экономики Украины от блокирования ряда пунктов пропуска на польско-украинской границе уже составляют более 400 млн евро. Если же считать косвенные потери (штрафы и неустойки по отношению к украинским экспортерам за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на новый год и т.п.), то они очевидно измеряются миллиардами евро.

В ФРУ подчеркивают, что требования польских забастовщиков носят дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными.

"Кроме того, такая беспрецедентная блокировка стала примером и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши, Литвы, Чехии, Словакии и Венгрии направили в адрес президентки Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен Совместное заявление, которым они инициируют срочное обсуждение вопроса возвращения разрешений для украинских перевозчиков", — говорится в заявлении.

Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых автомобильных перевозках никоим образом не нарушает принципы равной конкуренции на европейском рынке грузовых автомобильных перевозок, предоставляя равную возможность безразрешительного выполнения перевозок между сторонами в двустороннем и транзитном сообщениях.

Перевозчики всех стран ЕС имеют право осуществлять перевозки в Украину без каких-либо разрешений и лицензий ЕКМТ. При этом перевозчики из ЕС не рискуют выполнять перевозки в Украину, учитывая чрезвычайно опасную ситуацию в стране из-за военных действий, добавили в федерации.

Соглашение действует до 30 июня 2024 г. и неизменными остаются цели Соглашения – обеспечение устойчивой и надежной перевозки внешнеэкономических грузов в связи с блокированием украинских портов и отсутствием полноценной способности железнодорожных перевозок.

ФРУ и АсМАП Украины уже направили свои письма в адрес президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, вице-президента ЕК, комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса с просьбой помочь разрешить эту ситуацию.

Также 15-16 ноября в Брюсселе представителями ФРУ проведены встречи с представителями офисов Домбровскиса, комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского, а также директоратами по торговле, налоговым и таможенным вопросам, аграрной политике, крупнейшим объединением работодателей ЕС "BusinessEurope", под время которых был обсужден этот вопрос.

В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому ФРУ просит его провести встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Также Федерация работодателей просит украинского президента внести следующие предложения в Кабинет Министров Украины:

1) Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службы:

провести встречи с пограничными ведомствами Республики Польша для недопущения каких-либо дискриминационных действий в отношении украинских перевозчиков и обеспечить правопорядок перед пунктами пропуска;

принять все необходимые меры для проведения встреч таможенных и пограничных служб в рамках реализации Меморандума о внедрении системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-польской границе с целью обеспечения ритмичности пропускных операций;

уведомить международные организации, уполномоченные органы Европейского Союза о невозможности выполнения основных задач и функций в пунктах пропуска в связи с неправомерными действиями неустановленных лиц в Республике Польша;

2) Министерству иностранных дел:

обратиться в Красный Крест и другие гуманитарные организации для обеспечения питанием, теплыми вещами и медицинской поддержки водителей, заблокированных перед пунктами пропуска;

вместе с Министерством инфраструктуры безотлагательно провести консультации с Европейской Комиссией относительно недопущения дальнейшей дискриминации украинских перевозчиков и внесения изменений в Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых автомобильных перевозках, обеспечение равных условий для международных перевозчиков наших стран;

совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством культуры и информационной политики провести соответствующие информационные меры по разъяснению ситуации в государствах-членах ЕС для снятия напряжения в обществе и, в частности, в бизнес-среде;

3) Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обратиться в рамках реализации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве и взаимной помощи в области предупреждения катастроф, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий обеспечения безопасности жизнедеятельности: обогрева в холодный период, обслуживание автомобилей, контроля за связью, неотложной медицинской помощи, противопожарной безопасности;

4) Министерству социальной политики обратиться в Международную организацию труда о нарушении прав украинских водителей в соответствии с Конвенцией 153 о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте.

Последствия блокирования границ так значительны, что требуют личного вмешательства первых лиц государств и взаимодействия органов власти на всех уровнях.