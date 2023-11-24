Через блокування кордонів економіка України втратить мільярди євро. ФРУ звертається до президента України та президентки Єврокомісії

Федерація роботодавців України разом з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України направила офіційне звернення до президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє пресслужба ФРУ.

Зазначається, що ситуація з блокуванням з 6 листопада однією з польських асоціацій перевізників пунктів пропуску на українсько-польській ділянці державного кордону носить надзвичайно небезпечні наслідки для економіки та національної безпеки України.

"Водії без елементарної допомоги з боку Червоного Хреста та інших організацій, 2 смертельних випадки та загроза перевезенням, від яких прямо залежить національна безпека України", – наголосили в організації.

За попередніми розрахунками орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на польсько-українському кордоні вже складають більше 400 млн євро. Якщо ж рахувати непрямі втрати (штрафи та неустойки щодо українських експортерів за зриви контрактних зобов’язань, відмова від укладання контрактів з українськими контрагентами на новий рік тощо), то вони очевидно вимірюються мільярдами євро.

У ФРУ підкреслюють, що вимоги польських страйкарів носять зухвалий характер та порушують зобов’язання Польщі відповідно до міжнародних договорів, а подекуди є прямим втручанням у внутрішні справи України та є дискримінаційними.

"Окрім того, таке безпрецедентне блокування стало прикладом і Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Польщі, Литви, Чехії, Словаччини та Угорщини направили на адресу президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн Спільну заяву, якою вони ініціюють термінове обговорення питання повернення дозволів для українських перевізників", – йдеться у заяві.

Як наголошують у ФРУ, Угода між Україною та ЄС про вантажні автомобільні перевезення жодним чином не порушує принципи рівної конкуренції на європейському ринку вантажних автомобільних перевезень, надаючи рівну можливість бездозвільного виконання перевезень між сторонами у двосторонньому та транзитному сполученнях.

Натомість перевізники усіх країн ЄС мають право здійснювати перевезення до України без будь-яких дозволів та ліцензій ЄКМТ. При цьому перевізники з ЄС не ризикують виконувати перевезення до України з огляду на надзвичайно небезпечну ситуацію в країні через військові дії, додали у федерації.

Угода діє до 30 червня 2024 року і незмінними залишаються цілі Угоди – забезпечення сталого та надійного перевезення зовнішньоекономічних вантажів у зв’язку з блокуванням українських портів та відсутністю повноцінної спроможності залізничних перевезень.

ФРУ та АсМАП України вже надіслали свої листи на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, віцепрезидента ЄК, комісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із проханням допомогти розв’язати цю ситуацію.

Також 15-16 листопада у Брюсселі представниками ФРУ проведено зустрічі з представниками офісів Домбровскіса, комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського, а також директоратами з питань торгівлі, податкових та митних питань, аграрної політики, найбільшим об’єднанням роботодавців ЄС "BusinessEurope", під час яких було обговорено зазначене питання.

У своєму зверненні до президента України Володимира Зеленського ФРУ просить його провести зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Також Федерація роботодавців просить українського президента внести наступні пропозиції до Кабінету міністрів України:

1) Державній прикордонній службі та Державній митній службі:

провести зустрічі з прикордонними відомствами Республіки Польща для недопущення будь-яких дискримінаційних дій по відношенню до українських перевізників та забезпечити правопорядок перед пунктами пропуску;

ужити усіх необхідних заходів для проведення зустрічей митних та прикордонних служб у рамках реалізації Меморандуму про запровадження системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні з метою забезпечення ритмічності пропускних операцій;

довести до відома міжнародних організацій, уповноважених органів Європейського Союзу про неможливість виконання основних завдань та функцій у пунктах пропуску у зв’язку із неправомірними діями невстановлених осіб у Республіці Польща;

2) Міністерству закордонних справ:

звернутись до Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій для забезпечення харчуванням, теплими речами та медичної підтримки водіїв, заблокованих перед пунктами пропуску;

разом з Міністерством інфраструктури невідкладно провести консультації з Європейською Комісією щодо недопущення подальшої дискримінації українських перевізників та внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про вантажні автомобільні перевезення, забезпечення рівних умов для міжнародних перевізників наших країн;

разом з Міністерством інфраструктури та Міністерством культури та інформаційного політики провести відповідні інформаційні заходи для роз’яснення ситуації в держав-членах ЄС для зняття напруги у суспільстві та, зокрема в бізнес-середовищі;

3) Державній службі з надзвичайних ситуацій звернутись у рамках реалізації Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу в галузі попередження катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків щодо забезпечення безпеки життєдіяльності: обігріву у холодний період, обслуговування автомобілів, контролю за зв’язком, невідкладної медичної допомоги, протипожежної безпеки тощо;

4) Міністерству соціальної політики звернутись до Міжнародної організації праці щодо порушення прав українських водіїв відповідно до Конвенції 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті.

Наслідки блокування кордонів такі значні, що потребують особистого втручання перших осіб держав та взаємодії органів влади на всіх рівнях.