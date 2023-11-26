На експорт зерна не впливає: у Мінаграрнополітики озвучили наслідки блокади на кордоні з Польщею

В Україні через заблоковані польські кордони виникли проблеми з експортом

Бокування руху вантажівок на кордоні з Польщею ускладнило постачання палива до України. Також це знижує експорт продовольства з країни.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич. За його словами, ситуація на кордоні не перешкоджає експорту зерна.

Заступник міністра підкреслив, що уряду вдається частково компенсувати втрати від блокади. Але, за його словами, є проблеми з такими важливими постачаннями, як паливо для України.

Як відомом, з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне" та "Ягодин – Дорогуськ". А 23 листопада було заблоковано рух вантажівок перед пунктом пропуску "Шегині – Медика".

Нагадаємо, що на початку листопада польські перевізники заявили, що мають намір заблокувати кордон з Україною для вантажівок. Акція може розтягнутися на два місяці – до січня 2024 року. Причина полягає в тому, що українські транспортники в Європі нібито створюють зайву активність, тим самим позбавляючи заробітку польських водіїв.

Через страйк на кордоні помер український водій. 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону, але так і не дочекався. Крім того, 23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій.