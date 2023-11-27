Вперше за три тижні блокади кордону: уряд Польщі звернувся до України із пропозицією

Польща затвердила уряд і звернулася до України щодо розблокування кордону

Уряд Польщі вперше від початку блокади українського кордону офіційно звернувся до України у спробах урегулювати проблему.

Як говориться на сайті польського уряду, міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єра Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі електронної черги для порожніх транспортних засобів, які повертаються з України до Польщі принаймні на переходах Зосін – Устилуг та Ніжанковичі – Мальховице.

Зазначається, що введення електронної черги значно підняло час очікування на кордон для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентність компаній, яким вони належать.

Також міністерство звернулося до Єврокомісії з проханням створити спільний комітет та проаналізувати, як "транспортний безвіз" впливає на ринок перевезень до ЄС. Скасування цієї угоди є ключовою вимогою протестувальників.

Нагадаємо, акція протесту на кордоні проходить з початку листопада, а протестувальники вимагають запровадити комерційні дозволи на перевезення для українських компаній, а також призупинення ліцензій для компаній, створених після початку російського вторгнення та перевірки їхньої діяльності.

Варто зазначити, що 27 листопада новий уряд Польщі склав присягу і розпочав роботу. Його відсутність і була причиною того, чому проблема блокади кордону не вирішувалася так довго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на українсько-польському кордоні та показав, як там ситуація. Його репортаж з місця подій ви можете побачити, перейшовши на посилання.